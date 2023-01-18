الخطوط السعودية: إطلاق خدمة إصدار التأشيرة عند شراء التذاكر.. قريبا

كشف المتحدث باسم الخطوط السعودية، عبدالله الشهراني، عن قرب إطلاق خدمة جديدة، تتمثل بإصدار تأشيرة سياحية مجانية عند شراء التذاكر، وذلك للقادمين بغرض السياحة وأداء مناسك العمرة.

وأكد المتحدث لـ "عكاظ" أن التأشيرة تمنح حاملها حق الإقامة في المملكة لمدة لا تتجاوز 4 أيام، وقد تم تفعيل البنية التحتية الرقمية التي تمكن المسافرين على متن رحلات الخطوط السعودية من إصدار التأشيرة السياحية عند شراء التذكرة.

وأشار الشهراني إلى أن هذا الاجراء يأتي متماشيا مع رؤية المملكة 2030 في استقطاب أكبر عدد من السياح، مشيرا إلى أن التأشيرة ستمكن القادمين إلى المملكة من التنقل وحضور المناسبات والاجتماعات والحفلات وأداء مناسك العمرة.

وقال الشهراني، إن الخطوط السعودية عملت في هذا الشأن مع عدة قطاعات، هي: وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

المصدر: عكاظ