مصر.. أول تعليق رسمي على "إهدار مشروع بمليارات الجنيهات ينقذ البلاد من أزمة سد النهضة"

علق المتحدث باسم وزارة الري المصري محمد غانم، على تصريحات بعض البرلمانيين حول قصور الحكومة في مشروع تبطين الترع.

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وقال إن الوظيفة الرئيسية للترعة هي توصيل المياه للمنتفعين وهدف الوزارة هو تأهيلها وليس التبطين بشكل عام، موضحا: قد يحدث تأهيل للقطاع المائي للترعة أو ضيق بالمجرى المائي يفقدها القدرة على القيام بدورها الأساسي.

وتابع أن هدف الوزارة ليس تبطين جميع الترع بمحافظات مصر، ولكن هدفها الرئيسي هو تأهيل الترع للقيام بدورها من خلال تطويرها وصيانتها بشكل دوري.

وأشار إلى أن نواب البرلمان أثاروا خلال جلستهم اليوم العديد من الموضوعات وتطرق حديثهم عن تأهيل الترع والقنوات المائية بحضور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لافتًا إلى أن جميع الترع على مستوى الجمهورية والتي يصل طولها إلى 55 ألف كيلو متر من الترع والمصارف يتم صيانتها وتطهيرها من الحشائش والمخلفات بصورة دورية سنويًا.

وعن مقترح بعض نواب البرلمان بشأن تغطية الترع التي تمر بالأحوزة العمرانية بدلا من تبطينها لتجنب تكدس القمامة بها، قال إن إلقاء القمامة يجب إيقافه من المنبع بتوعية المواطن بعدم إلقاء المخلفات في الترع حتى يتم حل الأزمة.

وانتشرت على "فيسبوك" صور في الأشهر الماضية، تظهر شروخا في الألواح الخرسانية واختلافا في أطوالها ببعض الترع المؤهلة، كما رصدت عدسات تراكم القمامة في عدد من الترع، وهو ما أثار تعليقات غاضبة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي.

كما شكا مزارعون من انخفاض منسوب بعض الترع المؤهلة، ما يصعّب توصيل المياه إلى أراضيهم دون ماكينات رفع.

إحدى تلك الحالات كانت ترعة الفليفلة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، التي زارها وزير الري في 19 أغسطس 2022، ووجه بتشكيل لجنة من التفتيش الفني بالوزارة ومعهدي بحوث الإنشاءات والهيدروليكا وقطاع التوسع الأفقي والمشروعات لعمل تقرير شامل عن الترعة والمآخذ والأفمام الواقعة عليها وعرض مقترحات لحل المشكلة خلال 10 أيام من تاريخه.

وذكر بيان سابق لوزارة الري، بتاريخ 17 نوفمبر 2021، أن أعمال تأهيل الترع قائمة على دراسة، استغرقت 3 سنوات، أعدتها "دار الهندسة، والتي تعد أكبر مكتب استشاري في منطقة الشرق الأوسط وتكلف الدولة مليارات الجنيهات.

المصدر: القاهرة 24 + RT