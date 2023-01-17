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مواجهات بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي محيط قبر يوسف في نابلس (فيديو)

أخبار العالم العربي

مواجهات بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي محيط قبر يوسف في نابلس (فيديو)
جرافة إسرائيلية في نابلس ـ لقطة شاشة
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اقتحمت قوات إسرائيلية محيط قبر يوسف في نابلس، وهو ما قابله الفلسطينيون بإشعال الإطارات والاحتجاجات، كما تعرضت القوات الإسرائيلية لإطلاق النار، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

واقتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة الشرقية من المدينة، واستقدمت جرافة عسكرية وسط مواجهات عنيفة.

وأشعل الفلسطينيون الإطارات في المنطقة بعد إعلان المستوطنين نيتهم اقتحام قبر يوسف خلال الساعات القليلة القادمة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوات الجيش الإسرائيلي تعرضت "لإطلاق كثيف للنار بالقرب من قبر يوسف".

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية وعبرية

 

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