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تونس.. الحبس 6 أشهر لمدير سابق بديوان رئيس الجمهورية

أخبار العالم العربي

تونس.. الحبس 6 أشهر لمدير سابق بديوان رئيس الجمهورية
AP
تونس
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قضت هيئة الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس يوم الثلاثاء، بإدانة مدير ديوان رئيس الجمهورية سابقا عماد الدائمي، وسجنه ستة أشهر.

وأدين الدائمي على خلفية شكاية كان تقدم بها ضده الاتحاد العام التونسي للشغل.

ووجهت إلى مدير ديوان رئيس الجمهورية سابقا تهم تعلقت بـ"الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، عقب تدوينات نشرها المشتكى به وانتقد في فحواها التصرف المالي والإداري للاتحاد العام التونسي للشغل.

واعتبر الاتحاد أن ما نشره الدائمي يسيء للمنظمة العمالية.

تونس.. الحبس 6 أشهر لمدير سابق بديوان رئيس الجمهورية
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عماد الدائمي

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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