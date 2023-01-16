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الجزائر تدين "تدخلا خارجيا" في المشهد الإعلامي لإفشال العلاقات مع موريتانيا

أخبار العالم العربي

الجزائر تدين
AP
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نددت الجزائر بـ"الشحن الإعلامي الذي تمارسه وسائط إعلامية تحمل أسماء موريتانية وتابعة لدولة معادية للجزائر".

وقالت سفارة الجزائر في موريتانيا، عبر بيان إن مواقع إلكترونية "تقوم بتطبيق أجندات معادية في محاولة للإضرار بالمصالح المشتركة والمتنامية بين الجزائر وموريتانيا، كما تستغل حرية الصحافة التي تكفلها الدولة الموريتانية للتدخل الخارجي في المشهد الإعلامي لدولة ذات سيادة".

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وأضافت السفارة: "هذه الوسائط الساخنة، هي من زمن آخر، على وجه التحديد، وهي من العار المدان ويجب أن تكافحه المؤسسات المعنية، لأنه تدخل خارجي في المشهد الإعلامي لدولة ذات سيادة، في بلد يضمن اليوم حرية الصحافة، ويشم رائحة الاستغلال المقزز من جانب العملاء الخارجيين المعتادين على شراء الضمائر والرشى".

وحسب موقع قناة "النهار" الجزائرية، ختمت السفارة بيانها بالتشديد على أن "موريتانيا والجزائر دولتان متجاورتان وشقيقتان يجمعهما تاريخ لا تشوبه شائبة ومستقبل واعد، ولا شيء يمكن أن يزعج هذا المصير، ولا أن يحبطه".

المصدر: "النهار"

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