اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وشبان فلسطينيين في الضفة الغربية

اندلعت اشتباكات مسلحة بين القوات الإسرائيلية وشبان فلسطينيين، في بلدة قباطية قضاء جنين، كما اندلعت مواجهات خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيمي عسكر والدهيشة في الضفة الغربية.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، وداهمت العديد من المنازل وأجرت بها تفتيشات وعاثت خرابا بمحتوياتها، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وفي مخيم الدهيشة، أصيب فتى بجروح خطيرة جدا خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت المخيم لتنفيذ اعتقالات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب عن إصابة فتى (14 عاما) برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الجيش الإسرائيلي خلال العدوان على مخيم الدهيشة ببيت لحم، ووصفت الإصابة بالحرجة.

وخلال اقتحام بلدة قباطية قضاء جنين، أصيب شاب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في رأسه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالطفيفة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة قباطية وحاصرت منزلا في البلدة، وسط سماع أصوات دوي إطلاق نار باشتباك مسلح بين مسلحين فلسطينيين والجنود الإسرائيليين.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مناطق مختلفة بالضفة، ونفذت عددا كبيرا من الاعتقالات. كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بلدة حلحول، ومخيم العروب، بمحافظة الخليل.

وأغلقت القوات الإسرائيلية مداخل بلدتي بيت أمر وحلحول، قبل أن تعتقل 4 شبان خلال مداهمة وتفتيش محال تجارية في بيت أمر.

واندلعت مواجهات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في بلدة سلوان بالقدس، تخللها إلقاء حجارة، فيما رشق الشبان المستوطنين في بلدة حوارة بنابلس بالحجارة، وحطموا مركبات تابعة للمستوطنين.

كما اندلعت مواجهات في منطقة حبلة بمحافظة قلقيلية، وقرب حاجز الجلمة بجنين، والذي شهد أيضا عملية إطلاق نار استهدفت القوات الإسرائيلية.

المصدر: "عرب 48"