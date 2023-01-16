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الجيش الأردني: إحباط تسلل مجموعة من الأجانب إلى دولة مجاورة

أخبار العالم العربي

الجيش الأردني: إحباط تسلل مجموعة من الأجانب إلى دولة مجاورة
Globallookpress
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أعلن الجيش الأردني أن مرتبات المنطقة الجنوبية أحبطت محاولة تسلل مجموعة من الأجانب عبر الأردن إلى دولة مجاورة لم يسمّها.

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ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة – الجيش العربي، أن "مرتبات المنطقة العسكرية الجنوبية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من الأشخاص اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي الأردنية إلى أراضي دولة مجاورة".

وأضاف أنه "تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى الجهات المعنية".

وحذر المصدر أن الجيش العربي سيتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب.

المصدر: "بترا"

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