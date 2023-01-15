فريق دولي يزور المغرب لتقييم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلن في المغرب عن زيارة فريق من خبراء مجموعة العمل المالي GAFI الدولية، للوقوف على أداء المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وينتظر الخبراء في زيارتهم بين 16 إلى 18 يناير الجاري، النظر في ملاءمة البلاد مع المعايير الدولية ومع الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي وتعزيز فعاليتها، ورفع وتيرة التنسيق الوطني بين سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة والأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.

وفي إطار الاستعداد لهذه الزيارة، قدم رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب، جوهر النفيسي، التقرير السنوي للهيئة لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، والذي يكشف أن الهيئة تلقت خلال 2021 ما يصل لـ 3409 اشتباه بحالات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مسجلة بذلك منحى تصاعدي بنسبة تفوق 50 بالمائة، مقارنة بسنة الجائحة 2020، فيما يتعلق بتصاريح الاشتباه بالارتباط بأعمال تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية