تونس.. غلق عدد من الطرقات وسط القيروان وإشعال الإطارات والأمن يتدخل (فيديو)

أغلق عدد من الشبان في ولاية القيروان وسط تونس، يوم الأحد، عددا من الطرقات وأشعلوا الإطارات قبل أن تتدخل قوات الأمن.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن الشبان أغلقوا الطريق الرابطة بين حي البورجي وحي نهج صفاقس على مستوى قنطرة الواد، والطريق الرابطة بين حي الشباب ومستودع الحجز.

وأضافت أنهم قاموا بإشعال العجلات المطاطية ورشق الوحدات الأمنية بالحجارة.

هذا وتداولت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت التعزيزات الأمنية التي تواجدت بالمنطقة وفرقت المحتجين، بالإضافة إلى تدخل أعوان الحماية المدنية لإخماد النيران المشتعلة بالعجلات المطاطية.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من أحياء من ولايتي سوسة وبنزرت، شهدت السبت تحركات احتجاجية.

المصدر: وسائل إعلام تونسية