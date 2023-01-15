ضابط ليبي كبير يكشف أهم بنود اجتماعات لجنة 5+5

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في قوات القيادة العامة الليبية اللواء خالد المحجوب، أهم بنود اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والتي انطلقت اليوم بعيدا عن الإعلام.

وعبر صفحته في "فيسبوك" أعلن المحجوب أهم بنود اجتماعات لجنة (5+5) التي عقدت بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باثيلي، في مدينة سرت اليوم الأحد.

وحسب المحجوب فإن تلك البنود هي:

نقاش استكمال بنود وقف إطلاق النار.

مناقشة عمل المراقبين الدوليين والمحليين.

بحث ما تم (إنجازه) في (مسألة) توحيد المؤسسة العسكرية.

تأكيد مطالب اللجنة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية (من ليبيا).

الموقف الدولي ومطالبة الأطراف ذات العلاقة بدعم تنفيذ اتفاقية جنيف بكل بنودها كونها تشكل مطالب الليبيين.

وكانت الاجتماعات انطلقت اليوم بجلسات مغلقة، ومن المقرر استكمالها غدا.

المصدر: RT