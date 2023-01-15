الرئيس تبون يستقبل أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب.

وذكرت الرئاسة في بيان أن الاستقبال قد جرى بمقر رئاسة الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان الرئاسة عبد العزيز خلف.

أشاد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، بمبادرة الرئيس تبون، لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية.

وثمن الرجوب في تصريح صحفي عقب استقباله من طرف الرئيس "المشروع الذي قدمه تبون لاحتواء وإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية وتحقيق وحدة وطنية في سبيل إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس"، مجددا التزام حركة فتح بالعمل على إنجاح هذه المبادرة وتحقيق الوحدة الوطنية كشرط ثابت لإقامة الدولة الفلسطينية.

وذكر المسؤول الفلسطيني أنه سلم رسالة إلى الرئيس تبون من الرئيس محمود عباس، مضيفا أن رئيس الجزائر حمله بدوره "رسالة محبة وتقدير الى الشعب الفلسطيني وأن الجزائر بكل قدراتها وإمكانياتها في خدمة الشعب الفلسطيني وقضيته" مع "دعوة الفلسطينيين إلى نبذ الخلاف والعمل على إنهاء الانقسام".

وتابع الرجوب قائلا إن الرئيس تبون حمله رسالة إلى القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

وكان جبريل الرجوب، وهو كذلك رئيس المجلس الأعلى الفلسطيني للشباب والرياضة، التقى لعمامرة، السبت، حيث أشاد عقب اللقاء بمبادرة الرئيس تبون، التي سعت إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وهي شرط لإقامة الدولة الفلسطينية.

وشدد الرجوب على تمسك حركة فتح بهذه المبادرة والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.

وفي سياق ما يعيشه الفلسطينيون من أحداث مأساوية نتيجة الانتهاكات الصهيونية، ذكر الرجوب أن الشعب الفلسطيني يخوض مواجهة على مدار الساعة في وجه "الاحتلال الفاشي العنصري، الذي يستهدفنا في فلسطين أرضا وشعبا وتاريخا ومقدسات".

ولفت الرجوب إلى صمود وإصرار الفلسطينيين على أن الدولة المستقلة كاملة السيادة، حسب قرارات الشرعية الدولية، والقدس عاصمتها هي عنصر ثابت الوجود في معادلة الصراع، ولا حل ولا سلام ولا أمن ولا استقرار بدون ذلك.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية