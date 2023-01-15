بالصور.. انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة برعاية أممية

انطلقت في مدينة سرت الليبية اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة المنظمة في ليبيا عبد الله باثيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن اللجنة استهلت اجتماعاتها بجلسات مغلقة، حسب ما هو مقر اليوم الأحد وغدا الاثنين.

RT

ويناقش الاجتماع، حسب الوكالة، ما توصلت إليه اللجنة في اجتماعاتها السابقة، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وأيضا ملف تبادل الموقوفين بين الجانبين.

RT

المصدر: وكالة الأنباء الليبية