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بالصور.. انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة برعاية أممية

أخبار العالم العربي

بالصور.. انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة برعاية أممية
RT
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انطلقت في مدينة سرت الليبية اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة المنظمة في ليبيا عبد الله باثيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن اللجنة استهلت اجتماعاتها بجلسات مغلقة، حسب ما هو مقر اليوم الأحد وغدا الاثنين.

بالصور.. انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة برعاية أممية
RT

ويناقش الاجتماع، حسب الوكالة، ما توصلت إليه اللجنة في اجتماعاتها السابقة، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وأيضا ملف تبادل الموقوفين بين الجانبين.

بالصور.. انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة برعاية أممية
RT

المصدر: وكالة الأنباء الليبية

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