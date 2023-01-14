مجلس الوزراء المصري: لا ينبغي مقارنة مستوى معيشة المواطن بنظيره الأمريكي (فيديو)

حثت الحكومة المصرية على عدم مقارنة مستوى معيشة المواطن المصري بنظيره الأمريكي أو الأوروبي، وأشار إلى أن هذه الدول تنقل الزيادة في الأسعار مباشرة إلى المواطنين.

وجاء هذا في تصريحات أدلى بها، يوم السبت، المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد، خلال مداخلة على قناة "الحدث اليوم".

وقال: "لا يجب ولا ينبغي أن نقارن مستوى معيشة المواطن المصري، بنظيره في الولايات المتحدة وأوروبا".

وأشار إلى أن هذه الدول تنقل الزيادة في الأسعار مباشرة إلى المواطنين.

وأضاف: "لا نملك رفاهية نقل الزيادات للمواطن مباشرة، ونضطر كدولة أن نتحمل العبء الأكبر".

وذكر أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن سعر السولار تهدف لتوضيح ما تتحمله الدولة من كلفة لدعمه.

وأوضح أن سعر التكلفة للتر السولار يبلغ 11 جنيها، في حين أنه يباع للمواطن بـ7.25 جنيه، لافتا إلى أن الدولة تتحمل 4 جنيهات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية