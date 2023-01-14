المقداد: لقاء الأسد مع القيادة التركية يعتمد على "إزالة الخلافات المتعلقة بمحاربة الإرهاب"

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن لقاء الرئيس بشار الأسد والقيادة التركية، "يعتمد على إزالة الخلافات المتعلقة بمحاربة الإرهاب".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في دمشق، أضاف المقداد أن أي لقاءات على مستوى سياسي تنعقد بين سوريا وتركيا يجب أن تبنى على أساس احترام سيادة واستقلال سوريا.

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وأشار المقداد إلى الاجتماع الثلاثي في موسكو الذي ضم وزراء الدفاع من سوريا وروسيا وتركيا، قائلا: "الأمور التفصيلية تُركت لفريق من الخبراء الفنيين بالجيشين السوري والتركي يعمل على تسوية المشكلات العالقة بين البلدين بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الروسية".

المصدر: "سبوتنيك"