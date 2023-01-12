تبون: مانديلا قال إنه يعتبر نفسه جزائريا وهذا الصرح سيبين هويتنا الإفريقية (فيديو)

شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على أهمية امتلاك الجزائر للبنى التحتية الرياضية تحسبا لاحتضان كبرى المنافسات الدولية.

وصرح الرئيس تبون على هامش تدشين ملعب نيلسون مانديلا ببراقي يوم الخميس: "الملاعب خُصصت لاحتضان الشباب الجزائري".

وأضاف: "برهنا انتمائنا المتوسطي بنجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط واليوم بملعب مانديلا سنثبت هويتنا الإفريقية".

وأوضح تبون أن الجزائر دخلت في مرحلة تثبيت الانتماء، والزعيم الراحل نيلسون مانديلا صرح بنفسه أنه يعتبر نفسه جزائريا.

واستقبل تبون الخميس بالجزائر العاصمة زويليفليل مانديلا، حفيد زعيم جنوب افريقيا الراحل نيلسون مانديلا.

وصرح زويليفليل مانديلا عقب الاستقبال بأنه سعيد جدا بالمشاركة في تدشين ملعب براقي الذي حمل اسم نيلسون مانديلا الذي اعتبر الجزائر كبلده الثاني.

وقال "هذا عرفان ليس فقط لجنوب إفريقيا ولكن أيضا لكل إفريقيا، بتسمية هذه المنشأة الرياضية باسم الراحل مانديلا.. إنه شرف لعائلة مانديلا أن تكون هنا في الجزائر.. سنواصل كفاحنا من أجل القضايا الإفريقية ولا سيما قضية شعب الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا".

المصدر: صحيفة النهار الجزائرية