السعودية تؤكد دعمها الكامل للأمن المائي المصري وتوجه رسالة لإثيوبيا

أكدت السعودية دعم الرياض الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي التي عقدت برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره المصري سامح شكري، بالعاصمة الرياض.

كما أكدت الرياض تضامنها التام مع كل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها القومي.

ودعت المملكة إثيوبيا لعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، والتحلي بالمسؤولية والإرادة السياسية اللازمتين للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذا للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021 بما يحقق أهداف التنمية لأثيوبيا ويحول دون وقوع ضرر ذي شأن على أي من مصر والسودان، وبما يعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وأثيوبيا.

المصدر: صحيفة "الرياض" السعودية