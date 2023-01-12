"الفيضة الكبرى" تضرب محافظة مصرية والإعلان عن عطلة استثنائية

تعرضت محافظة الإسكندرية في مصر، اليوم الخميس، لأمطار رعدية صاحبها هبوب رياح، خاصة في منطقة شرق، تزامنا مع نوة الفيضة الكبرى التي بدأت اليوم وتستمر لـ 6 أيام.

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وقد دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ 153 مختلفة لشفط المياه من الشوارع والمناطق الحيوية والتعامل الفوري مع الأزمة.

وأعلن المحافظ اللواء محمد الشريف تعطيل الامتحانات، اليوم، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، على أن يستكمل أداؤها في موعد لاحق؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5% وكذلك الموظفة التي ترعى طفلا يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية اليوم. ويستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو المديريات المختلفة.

وأشار المحافظ إلى أن تعطيل العمل يأتي حفاظا على سلامة المواطنين، وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي أفادت بتعرض المحافظة لفرص سقوط متوسطة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث (60%).

المصدر: مصراوي + اليوم السابع