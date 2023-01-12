السعودية.. تخريج دورة مجندات في الأمن العام (صور + فيديو)

أنهت مجموعة من المجندات السعوديات دورة تأهيلية في الأمن العام.

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وجرى تخريج 255 مجندة في الدورة التأهيلية ضمن الدفعة الرابعة بمعهد التدريب النسوي في تخصصي القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد تلقت الخريجات التدريبات والتطبيقات والمعارف والدروس النظرية والعملية على المهارات التي تتطلبها طبيعة المهام الأمنية الخاصة بهن وفي أنظمة وإجراءات الأعمال الأمنية.

تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة الرابعة بمعهد التدريب النسوي#وزارة_الداخلية

#الأمن_العامpic.twitter.com/v0cp7I3yo3 — محمد السنيد- إعلامي (@AlSniad) January 11, 2023

تحت رعاية سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود.. تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة الرابعة بمعهد التدريب النسوي.https://t.co/jOOq3iqeJA#واس_عامpic.twitter.com/V0BRNZbPtD — واس العام (@SPAregions) January 11, 2023

المصدر: "واس"