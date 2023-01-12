 
مباشر

السعودية.. تخريج دورة مجندات في الأمن العام (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

السعودية.. تخريج دورة مجندات في الأمن العام (صور + فيديو)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ujer

أنهت مجموعة من المجندات السعوديات دورة تأهيلية في الأمن العام.

إقرأ المزيد
"بأمر من الأمير محمد بن سلمان".. تعديل على نظام الجنسية السعودية

وجرى تخريج 255 مجندة في الدورة التأهيلية ضمن الدفعة الرابعة بمعهد التدريب النسوي في تخصصي القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد تلقت الخريجات التدريبات والتطبيقات والمعارف والدروس النظرية والعملية على المهارات التي تتطلبها طبيعة المهام الأمنية الخاصة بهن وفي أنظمة وإجراءات الأعمال الأمنية.

المصدر: "واس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا