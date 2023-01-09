لماذا تفوقت تركيا على مصر في تصنيف أقوى الجيوش في العالم؟

علق الخبير الاستراتيجي والعسكري المصري، سمير فرج، على تصنيف منظمة "غلوبال فاير باور" لأقوى الجيوش في العالم ، والذي جاءت بموجبه مصر كأقوى الجيوش العربية.

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ولفت فرج، خلال مداخلة هاتفية لقناة النهار المصرية إلى أن مصر الدولة رقم 14 على مستوى العالم في ترتيب أقوى جيوش العالم، وكنا العام الماضي رقم 12، وقبلها رقم 13.

وأوضح أن سبب التراجع، أن تركيا تقدمت مرتبة لأنها كانت متعاقدة على صفقات سلاح، وصلت لها هذا العام، مردفا: "احنا عملنا صفقات تصل السنة القادمة".

وتابع: "وبذلك مصر ثاني قوة عسكرية في المنطقة، أقوى من إسرائيل وإيران، ولديها سادس قوة بحرية في العالم، هذه القوة تحمي أمن مصر واستثماراتها في المنطقة، ولحماية قناة السويس".

ولفت إلى أن ترتيب الجيوش يتم وفقًا لنوعية السلاح، وقدرات الجندي، مردفا: "نوعية الجندي المقاتل لها دور في تصدر مصر لقائمة الجيوش العربية، والكل عايز يتدرب عندك".

المصدر : المصري اليوم + النهار