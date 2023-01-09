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بن زايد يعين أمينا عاما جديدا للمجلس الأعلى للأمن الوطني

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بن زايد يعين أمينا عاما جديدا للمجلس الأعلى للأمن الوطني
محمد بن زايد
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عين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، أمينا عاما جديدا للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

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بن زايد يعين رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحة الإماراتية (صور)
بن زايد يعين رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحة الإماراتية (صور)

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أصدر الشيخ محمد بن زايد، أمس الأحد، مرسوما اتحاديا بشأن تعيين، علي محمد حماد الشامسي، أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بدرجة وزير.

وقالت الوكالة إن المرسوم "ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الفريق الركن مهندس عيسى سيف محمد المزروعي، رئيسا لأركان القوات المسلحة الإماراتية، بدرجة وزير.

بن زايد يعين أمينا عاما جديدا للمجلس الأعلى للأمن الوطني

المصدر: وام

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