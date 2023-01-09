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لبناني يثأر بقذيفة "آر بي جي" في ضواحي بيروت

أخبار العالم العربي

لبناني يثأر بقذيفة
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أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع اشتباكات وإطلاق قذيفة "ار بي جي" في منطقة حي السلم - مدينة العباس بضواحي بيروت، وذلك على خلفية مقتل شاب لأسباب ثأرية.

وأوضحت مصادر أنه حوالي الساعة 7.30 مساء بتوقيت لبنان، وعلى خلفية إشكال سابق، أقدم أحدهم على إطلاق النار باتجاه "ح. ي." في مدينة العباس، حي السلم، وأصابه بعدة طلقات، ما استدعى نقله الى مستشفى الرسول الأعظم حيث توفي متاثرا بجراحه.

المصدر: النشرة 

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