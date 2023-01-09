لبناني يثأر بقذيفة "آر بي جي" في ضواحي بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع اشتباكات وإطلاق قذيفة "ار بي جي" في منطقة حي السلم - مدينة العباس بضواحي بيروت، وذلك على خلفية مقتل شاب لأسباب ثأرية.

وأوضحت مصادر أنه حوالي الساعة 7.30 مساء بتوقيت لبنان، وعلى خلفية إشكال سابق، أقدم أحدهم على إطلاق النار باتجاه "ح. ي." في مدينة العباس، حي السلم، وأصابه بعدة طلقات، ما استدعى نقله الى مستشفى الرسول الأعظم حيث توفي متاثرا بجراحه.

على خلفية ثأر قديم.. مقتل حسين ياغي في مدينة العباس - #حي_السلمpic.twitter.com/kdImYNcUIg — موقع النبطية (@Nabatiehorg) January 8, 2023

قُتل رمياً بالرصاص في حي السلم - الجريدة ـ لبنان https://t.co/y3Kmf8FAD3 — Aljareeda (@Aljareedalb) January 8, 2023

في حي السلم... مقتل شاب بسبب ثأر https://t.co/dHDeoVJNyh — Anbaa Online (@AnbaaOnline) January 8, 2023

المصدر: النشرة