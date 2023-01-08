مصر.. رنين هاتف ينقذ عجوزا من تحت الأنقاض وانتشال 4 جثث بعد انهيار عقار في أسيوط

استطاعت قوات الإنقاذ والحماية المدنية في مصر من إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 79 عاما من أسفل العقار المنهار بأسيوط، في حين تم انتشال 4 جثث وسط عمليات البحث.

وفي التفاصيل، تمكنت قوات الإنقاذ والحماية المدنية من إنقاذ أمال عبد الخالق صالح، من أسفل العقار المنهار بأسيوط، بعد أن تواصلت هاتفيا مع أحد أقاربها، حيث جرى تحديد مكانها ثم إنقاذها بعد 8 ساعات من البحث عنها وعن مفقودين آخرين أسفل أنقاض المنزل المنهار بحي غرب منطقة قلته بأسيوط.

وأوضح محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، أنه تم إنقاذ فتاة على قيد الحياة وسيدة مسنة من تحت الأنقاض واستخراج 4 جثث من سكان المنزل المنهار، معلنا متابعته المستمرة لجهود الإنقاذ والبحث عن المفقودين أسفل الأنقاض وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة.

وفي بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة، أشار اللواء سعد إلى أنه تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف و4 سيارات حماية مدنية وإنقاذ بري، بالإضافة إلى كوادر وسيارات الحملة الميكانيكية بحى غرب ووحدة الإنقاذ السريع لسرعة رفع الأنقاض وانتشال المفقودين من سكان العقار، كما تم الدفع بفريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي وتم فرض طوق أمني حول المنزل والمنازل المجاورة.

وتم نقل الفتاة المصابة والجثث إلى مستشفى أسيوط العام وجار تكثيف الجهود للبحث عن مفقودين من السكان.

وكان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد بانهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلتة التابعة لحي غرب، ووجود بعض السكان المفقودين تحت الأنقاض.

المصدر: "البوابة" + "اليوم السابع"