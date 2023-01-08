مصر.. حملة أمنية واسعة تؤدي إلى ضبط 36 متهما بحوزتهم 72 مليون جنيه بالمحافظات (صور)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط 36 متهما بحوزتهم 72 مليون جنيه مصري بالمحافظات، في حملات أمنية ضد ممارسة الأنشطة غير المشروعة في الإتجار بالنقد الأجنبي.

وفي بيان لها، قالت الداخلية المصرية: "قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بحملة أمنية مكبرة استهدفت عددا من العناصر الإجرامية القائمين على ممارسة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وذلك بنطاق محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والغربية، والدقهلية، والإسماعيلية، وسوهاج، وبورسعيد، والمنوفية".

وأضاف البيان: "عقب تقنين الإجراءات..أمكن ضبط عدد 36 عنصرا إجراميا وبحوزتهم 16941690 مليون جنيه مصري، و1.838.530 مليون دولار أمريكي، و300650 يورو أوروبي، و306874 ريال سعودي، و2030 جنيه إسترليني، و1195 ليرة تركية، و41580 درهم إماراتي، و499 ريال قطري، و950000 ليرة لبنانية، و1400 يوان صيني، و1780 بات تيلاندي، و100 جنيه سوداني".

وتابع: "حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية المضبوطة بما يعادل 72870597 جنيها مصريا.

المصدرRT