 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: نفذنا ضربة انتقامية ردا على هجوم ماكييفكا أسفرت عن مقتل أكثر من 600 عسكري أوكراني

حقيقة عزم الحكومة المصرية تقليص المخصصات المالية لمرتبات الموظفين

أخبار العالم العربي

حقيقة عزم الحكومة المصرية تقليص المخصصات المالية لمرتبات الموظفين
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uimd

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول عزم الحكومة المصرية تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

إقرأ المزيد
كيف تسيطر الحكومة المصرية على الارتفاع
كيف تسيطر الحكومة المصرية على الارتفاع "الجامح" للأسعار في البلاد؟

وفي هذا الإطار، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة المالية، لتنفي تلك الأنباء، مشددة على التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين في المواعيد المقررة.

وناشدت الوزارة العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كما ناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا