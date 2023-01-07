الأمن العراقي يضبط معملا لتكرير النفط ويصادر نحو 3 ملايين لتر بنزين

داهمت السلطات الأمنية العراقية في محافظة بابل، معملا لتكرير النفط غير مرخص له، وضبطت بداخله نحو 3 ملايين لتر من البنزين معبأة بخزانات وتحمل أختاما مزورة تعود لوزارة النفط.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان اليوم السبت، إن العملية تمت بإشراف القائد العام للقوات المسلحة ضمن جهود جهاز الأمن الوطني، وفي إطار الفعاليات المستمرة في "ضرب أوكار الفساد والتهريب".

وأوضحت أنه بعد "الحصول على الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل من مداهمة معمل لتكرير النفط غير مجاز وضبط نحو 3 ملايين لتر بنزين معبأة بـ20 خزانا، وتحمل أختاما مزورة تعود إلى وزارة النفط، فضلا عن ضبط بوجرات مزورة ومعدات فنية تستعمل في عمليات التهريب".

كما تمكنت مفارز الجهاز في محافظات صلاح الدين، وديالى، وكركوك، والديوانية، ونينوى، من إحباط عمليات تهريب 288 ألف لتر من المشتقات النفطية خلال ضبطها مرآبا وساحة تستخدم لخزن المشتقات النفطية المهربة، إضافة إلى ضبط ومصادرة 11 عجلة (سيارة) والقبض على 8 متهمين.

وقد تمت إحالة المضبوطات وجميع المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.

المصدر: RT