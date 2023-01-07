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توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي

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توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي
مطار بغداد الدولي
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أعلن مطار بغداد الدولي، اليوم السبت، عن توقف حركة الطيران بسبب سوء الظروف الجوية.

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وقالت إدارة المطار في بيان لها على موقع "فيسبوك": "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الملاحية، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 200م".

وأضاف البيان: "سيتم إعلامكم بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار".

في غضون ذلك، أعلنت هيئة الأحوال الجوية العراقية، أن البلاد على موعد مع هطول جديد للأمطار، إضافة إلى عواصف رعدية متوقعة خلال الأسبوع القادم.

المصدر: RT

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