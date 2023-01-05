السيسي يتحدث عن "مبلغ فلكي" تحتاجه مصر ويكشف علاقة الفساد بالأمر!

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تحتاج إلى 70 تريليون جنيه وليس 7 تريليونات جنيه استثمارات لتنفيذ مشروعات لخدمة الناس.

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أضاف الرئيس المصري خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في محافظة سوهاج، فى إطار استراتيجية تنمية الصعيد: "اللي إحنا بنعمله في سوهاج أكثر من 100 مليار جنيه، ولكن اللي اتعمل تشغيله بكام؟ يعني عملت مكتب بريد.. الناس اللي هتشتغل فيه هتاخد كام؟ وهيتعمله صيانة بكام؟ ولو عملت مدرسة علشان تحافظ عليها هتصرف كام؟ وكذلك لو عملت مستشفى هتشتغل كل يوم بكام؟ وكل شهر وكل سنة؟ انت داخل في سباق.. مثلا عدد الفصول الموجود دلوقتي أقل من المطلوب بمنتهى البساطة، يبقى انت الأول عايز تسد الفجوة فجوة الموجود مع المفروض يكون موجود".

وأكمل السيسي: "نحن في حاجة لـ60 ألف فصل بالمدارس سنويا، ولو النهارده عايز أعمل 60 ألف فصل يعني عايز 60 مليار جنيه، ثم أضع معهم مصاريف المدرسة والطقم الإداري والإشراف في المدرسة يعني بكام؟ أنا كنت براجع أمس مع الإسكان علشان أعمل 200 ألف وحدة تانيين.. لقيت الوحدة معدية عليا الـ700 ألف جنيه.. يعني ال200 ألف بـ140 مليار جنيه".

وقال السيسي: "سبب المشكلة لا فساد حكومة ولا نظام إداري ولا تهميش، أنا أعرف يعني إيه قرش ويعني إيه دولة، ولازم نكون فاهمين إننا لو مستمرين بالطريقة دي كل الجهد اللي هيتعمل مش كفاية".

المصدر: وسائل إعلام مصرية