إسرائيل تفرج عن جثماني أشرف هلسة ومحمد عمرو بعد احتجازهما عامين.. (صور)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية والهلال الأحمر، تسلمت جثماني الشهيدين أشرف هلسة 30 عاما، ومحمد عمرو 36 عاما، بعد احتجازهما منذ عامين.

وسلمت السلطات الإسرائيلية جثمان الشهيد عمرو من مدينة حلحول شمال الخليل، الذي ارتقى برصاص الجنود الإسرائيليين بالقرب من تجمع عتصيون الاستيطاني في الأول من شهر فبراير عام 2021، على حاجز ترقوميا العسكري، حيث جرى نقله إلى المستشفى الأهلي لإجراء المعاينات الطبية، والعدلية، وتوثيقها.

كما سلمت السلطات جثمان الشهيد هلسة من بلدة السواحرة جنوب شرق مدينة القدس، الذي قتل برصاص الاحتلال عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى في أغسطس عام 2020، عند حاجز الزعيم شرق القدس.

وتواصل تل أبيب احتجاز 116 جثمانا، بينهم 12 طفلا، و11 أسيرا آخرهم الشهيد ناصر أبو حميد، كما تحتجز 256 جثمانا فيما يسمى "مقابر الأرقام"، بالإضافة إلى 74 مفقودا.

سلمّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جثمانيّ الشهيدين أشرف هلسة من القدس ومحمد عمرو من الخليل، لذويهما.

وجرى تسليم جثامين الشهداء عند حاجز "الزعيّم" العسكري شرقي مدينة القدس، قبل أن يُنقلا لبلدتي السواحرة جنوبي مدينة القدس، وحلحول شمال الخليل. pic.twitter.com/D8qQnabq68 — شؤون فلسطينية (@mproject772) January 4, 2023

تسليم جثمانيّ الشهيدان اشرف هلسة من بلدة السواحرة ومحمد عمرو من مدينة حلحول بعد احتجاز جثمانيهما ما يقارب العامين. pic.twitter.com/WhjV2UeoXZ — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) January 4, 2023

جيش الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين أشرف هلسة من بلدة السواحرة ومحمد عمرو من مدينة حلحول، بعد احتجاز جثامينهم ما يقارب العامين"تقبلهم الله"

اليوم تضم الأرض أبناءها وعقبال جميع الجثامين #بدنا_ولادناpic.twitter.com/qRV6pkv9Pk — أُمنية خالد #انقذوا_الأسرى (@amaneesweete) January 4, 2023

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية