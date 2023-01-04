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إسرائيل تفرج عن جثماني أشرف هلسة ومحمد عمرو بعد احتجازهما عامين.. (صور)

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إسرائيل تفرج عن جثماني أشرف هلسة ومحمد عمرو بعد احتجازهما عامين.. (صور)
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إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية والهلال الأحمر، تسلمت جثماني الشهيدين أشرف هلسة 30 عاما، ومحمد عمرو 36 عاما، بعد احتجازهما منذ عامين.

وسلمت السلطات الإسرائيلية جثمان الشهيد عمرو من مدينة حلحول شمال الخليل، الذي ارتقى برصاص الجنود الإسرائيليين بالقرب من تجمع عتصيون الاستيطاني في الأول من شهر فبراير عام 2021، على حاجز ترقوميا العسكري، حيث جرى نقله إلى المستشفى الأهلي لإجراء المعاينات الطبية، والعدلية، وتوثيقها.

كما سلمت السلطات جثمان الشهيد هلسة من بلدة السواحرة جنوب شرق مدينة القدس، الذي قتل برصاص الاحتلال عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى في أغسطس عام 2020، عند حاجز الزعيم شرق القدس.

وتواصل تل أبيب احتجاز 116 جثمانا، بينهم 12 طفلا، و11 أسيرا آخرهم الشهيد ناصر أبو حميد، كما تحتجز 256 جثمانا فيما يسمى "مقابر الأرقام"، بالإضافة إلى 74 مفقودا.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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