بعد اقتحام بن غفير للأقصى.. الأمم المتحدة تؤكد دور الأردن الخاص في القدس

أكدت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، على أهمية الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في القدس الشريف والمقدسات الإسلامية.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم أمين عام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأخير يجدد التأكيد على أهمية التمسك بالوضع الراهن، تمشيا مع الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية.

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وفي رده على سؤال لوكالة "بترا" الأردنية بشأن زيارة وزير إسرائيلي للحرم القدسي يوم الثلاثاء، قال فرحان الحق، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يدعو الجميع للامتناع عن الخطوات التي يمكن أن تصعد التوترات في الأماكن المقدسة في القدس وحولها.

واقتحم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك بحراسة إسرائيلية مشددة، ويأتي هذا الاقتحام للمرة الأولى لبن غفير بصفته وزيرا في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وأوضحت تقارير أن بن غفير اقتحم الأقصى لأول مرة منذ توليه منصب وزارة الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، حيث وصل في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وذلك بعد أن سمح له جهاز الأمن العام "الشاباك" بذلك.

وتأتي خطوة بن غفير خلافا للتقارير الإسرائيلية التي أفادت بأنه تراجع عن نيته اقتحام الأقصى عقب الجلسة التي جمعته، مساء الاثنين، برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

المصدر: "خبرني"