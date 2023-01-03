"حزب العمل" يهاجم بن غفير: هذه ليست قوة يهودية بل استفزازات صبيانية

هاجمت رئيسة "حزب العمل" الإسرائيلي النائبة في الكنيست، ميراف ميخائيلي، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي اقتحم باحات المسجد الأقصى في خطوة استفزازية.

وقالت النائبة ميخائيلي: "اليوم اقتحم بن غفير المسجد الأقصى مثل لصوص الليل".

وأضافت رئيسة "حزب العمل" الإسرائيلي أن الشرطة تلعب معه لعبة الأستغماية.

وتابعت قائلة: "هذه هي عوتسما يهوديت (قوة يهودية)؟!؟.. هذا استفزاز صبياني..".

وشددت على أن هذه الحكومة جبانة تلعب الألعاب، بدلا من الاهتمام بغلاء المعيشة والأمن الشخصي للمواطن.

واقتحم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك بحراسة إسرائيلية مشددة، ويأتي هذا الاقتحام للمرة الأولى لبن غفير بصفته وزيرا في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

المصدر: RT