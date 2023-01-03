برلماني سوري: واشنطن أطلقت "داعش" مؤخرا لعرقلة التقارب التركي ـ السوري

قال البرلماني السوري عمار الأسد، إن واشنطن أطلقت تنظيم" داعش" من قاعدة "التنف" السورية مؤخرا بعد فشلها في تحقيق أهدافها في سوريا، ولعرقلة التقارب بين بلاده وتركيا.

وفي حديث لوكالة "سبوتنيك" اتهم الأسد واشنطن بإطلاق التنظيم مؤخرا من قاعدة "التنف" السورية، قائلا إن "إعادة التنظيم للواجهة من جديد بدعم أمريكي يهدف بشكل أساسي لعرقلة التقارب التركي - السوري، وإعادة خلط الأوراق".

وحسب الأسد فإن "فشل واشنطن في الاستمرار في وجودها أو فرض أجندتها وتحقيق أهدافها دفعها لإعادة "مسلسل الإرهاب" مرة أخرى في الداخل السوري".

وقال البرلماني السوري إن "الجانب الأمريكي لا يريد الاستقرار لأي دولة في المنطقة، ويسعى ليكون الجميع تحت وصايته".

المصدر: "سبوتنيك"