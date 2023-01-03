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العراق.. نيابة كردستان تتحرك في قضية "طفل الملهى الليلي"

أخبار العالم العربي

العراق.. نيابة كردستان تتحرك في قضية
AFP
علم كردستان فوق قلعة أربيل - أرشيف -
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أعلن الادعاء العام في إقليم كردستان العراق يوم الثلاثاء، تحريك دعوى قضائية ضد صاحب ملهى ليلي ظهر فيه طفل ينثر الأموال على راقصة بإحدى الملاهي الليلية في أربيل.

وقال المكتب الإعلامي للادعاء العام في بيان، إنه "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق صاحب الملهى الليلي الذي انتشر فيه مقطع مصور لطفل دون السن القانونية".

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وأضاف أنه "سيتم تحريك دعوى قضائية ضد أهل الطفل أيضا. 

وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواقع ووسائل الإعلام التي نشرت صورة الطفل، وذلك وفق قانون حماية الأحداث رقم 76 لسنة 1983.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤخرا مقطع فيديو يظهر طفلا عراقيا يلقي بنقود على راقصة بإحدى الملاهي الليلية في أربيل، فيما أغلقت السلطات الملهى الليلي وتواصلت مع عائلة الطفل.

وقال قائمقام أربيل نبز عبد الحميد، في مؤتمر صحفي، إن "القائمقامية أغلقت هذا المكان وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب الملهى". 

وصرح بأن "هذا الأمر يعارض حقوق الطفل و يُعتبر استغلالا للأطفال"، مشيرا إلى أن "الجهات المعنية تبحث الآن عن عائلة الطفل".

المصدر: "شفق نيوز"

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