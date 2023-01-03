السعودية.. الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة هيا

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء يوم الثلاثاء، وفاة الأميرة هيا بنت سعود بن عبد الله بن سعود بن فيصل آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة هيا بنت سعود بن عبد الله بن سعود بن فيصل آل سعود".

وأضاف: "سيصلى عليها إن شاء الله يوم الأربعاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".

واختتم الديوان بيانه بالترحم على الفقيدة، حيث قال: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: واس