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السعودية.. الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة هيا

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السعودية.. الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة هيا
AFP
السعودية
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أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء يوم الثلاثاء، وفاة الأميرة هيا بنت سعود بن عبد الله بن سعود بن فيصل آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة  هيا بنت سعود بن عبد الله بن سعود بن فيصل آل سعود".

وأضاف: "سيصلى عليها إن شاء الله يوم الأربعاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".

واختتم الديوان بيانه بالترحم على الفقيدة، حيث قال: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: واس

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