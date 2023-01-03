في لقاء مع الطبوبي وماجول.. رئيسة حكومة تونس تدعو لتنقية المناخات العامة

شددت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن خلال لقاء جمعها باثنين من رؤساء النقابات البارزة في البلاد، على ضرورة العمل المشترك لإيجاد الحلول وتوفير سبل النجاح في المرحلة القادمة.

والتقت بودن كلا من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدّين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، الذي كان عقد لقاء مع الرئيس قيس سعيّد أمس الإثنين.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية إن اللقاء يأتي "تكريسا لسنة التشاور والحوار، وبمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة".

وأضافت أن رئيسة الحكومة أكدت خلال اللقاء على "ضرورة تنقية المناخات العامة، والعمل المشترك لإيجاد الحلول الملائمة وتوفير سبل النجاح في المرحلة القادمة بما فيه تغليب للمصلحة العامة وإعلاء لمصلحة الوطن".

يذكر أن الطبوبي كان وجه انتقادات للرئيس سعيد ووصف نتائج الانتخابات الأخيرة بأنها "هزيلة".

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وخاطب الطبوبي سعيد بالقول: "تأملت أن يلتقط سعيد اللحظة وأن يخاطب الشعب التونسي معتذرا بأن الرسالة وصلت من الشعب وأن يعلن تراجعه خطوات إلى الوراء... لكبر حينها سعيد في أعين الناس لأن إدراك الخطأ وتصويبه من شيم الكبار وليس استصغارا للحاكم، ولكن هذا يتطلب عقلا سياسيا راجحا".

وقال الطبوبي إن المبادرة الوطنية لإنقاذ البلاد من الوضع الراهن انطلقت من اتحاد الشغل "ولكنها ما زالت في طور التشاور مع بقية المنظمات الوطنية".

المصدر: RT