الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي في عمان

استدعت الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عمان، لتسليمه رسالة احتجاج على اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى صباح الثلاثاء.

إقرأ المزيد

وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة سنان المجالي، أنه قد تم تسليم السفير الاسرائيلي رسالة احتجاج لنقلها على الفور لحكومته أكدت على وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقا للقانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وأكدت مذكرة الاحتجاج على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما مكان عبادة خالص للمسلمين.

وطالبت الحكومة الإسرائيلية إنهاء كافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى.

وذكّرت بأن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه.

كما حذرت من أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تُنذر بالمزيد من التصعيد وتُمثل اتجاها خطيرا يجب العمل على وقفه فورا.

المصدر: وسائل إعلام أردنية