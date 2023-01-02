مصر.. القبض على "مستريح عين شمس" بعد نصبه على المواطنين

ألقت الشرطة المصرية يوم الاثنين، القبض على "مستريح عين شمس" بعد نصبه على المواطنين.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تبلغ لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من 12 مواطنا بتضررهم من مدير وشريك بإحدى شركات التوريدات مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وقام المحتال بالنصب المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية وأوهمهم بإنشاء مشروع في مجال تجارة وتغليف العقاقير وتصنيعها نظير تحصلهم على نسبة من الأرباح، إلا أنه لم يقم برد المبلغ أو دفع النسبة المتفق عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: "مصر تايمز"