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تونس.. الحكم بالسجن 4 و5 سنوات على مواطنين من جنوب الصحراء احتجزوا تاجرا وابتزّوا عائلته

أخبار العالم العربي

تونس.. الحكم بالسجن 4 و5 سنوات على مواطنين من جنوب الصحراء احتجزوا تاجرا وابتزّوا عائلته
AP
احتجزوا تاجرا وابتزوا عائلته.. القضاء التونسي يصدر أحكاما سجنية ضد مواطنين من جنوب الصحراء
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قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن 4 و5 أعوام لثلاثة أجانب من ساحل العاج ومالي، أدينوا باحتجاز تاجر وابتزاز عائلته مقابل إخلاء سبيله.

وتفيد أوراق ملف القضية التي جدت بجهة العوينة بأن الشبان الثلاثة ومن بينهم فتاة، عمدوا إلى ترصد تاجر أقمشة قبل اختطافه واحتجازه لاحقا داخل مستودع مهجور وتعنيفه قبل الاتصال بعائلته ومطالبتهم بفدية قدرها 40 ألف دينار مقابل إخلاء سبيله.

وتمكنت الوحدات الأمنية من تحديد مكان احتجاز التاجر وتحريره وإلقاء القبض على المتهمين الثلاثة.

وبرر المتهمون جريمتهم بأنهم أرادوا توفير مبلغ مالي للاستعانة به في عملية هجرة غير شرعية إلى أوروبا.

المصدر: "موزاييك"

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