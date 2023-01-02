أمطار غزيرة تغرق شوارع مدينة جدة السعودية
غمرت أمطار غزيرة عدة طرق في مدينة جدة السعودية المحاطة بصحراء. وشوهدت سيارات عالقة بسبب ارتفاع منسوب المياه، وشوارع غارقة، ومنازل متضررة.
أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي تقريرا قال فيه إنه يتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح نشطة على بعض أجزاء مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
#امطار_جده— عٍبَدِالُِرٍحٍمن بَن بَصيص (@bn55_bass) January 2, 2023
الله يكون في عونكم يا اهلنا في جده 💚 pic.twitter.com/VjQI6G7jcc
هذا وخصصت الحكومة 106 ملايين دولار العام الماضي لتحديث نظام الصرف الصحي في جدة.
فيضانات هذا العام ليست هي الأولى، ففي 2009، خلفت الفيضانات 120 قتيلا، ولقي عشرة أشخاص حتفهم في فيضانات عام 2011.
قبل نزول المطر في جده pic.twitter.com/d5q5FEs60H— Dawood Hazza (@DawoodHazza) January 2, 2023
#جدة_الأن#امطار_جدة— حبيبة امها 🇸🇦 (@TaghreedGhazi) January 2, 2023
سَيَظلُّ الْأمَلُ بالله كَـ الْقِنْدِيل الْوَضّاء أهْتَدِي بهِ في مَمَرَّات حياتي ومهما عاندتني يا دنيا سيبقى يقيني بربي يفتح لي باب الأمل كلما أغلقتِ ليَ ..🕊️ pic.twitter.com/CkXYa5x644
المصدر: AP