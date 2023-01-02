أمطار غزيرة تغرق شوارع مدينة جدة السعودية

غمرت أمطار غزيرة عدة طرق في مدينة جدة السعودية المحاطة بصحراء. وشوهدت سيارات عالقة بسبب ارتفاع منسوب المياه، وشوارع غارقة، ومنازل متضررة.

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي تقريرا قال فيه إنه يتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح نشطة على بعض أجزاء مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

#امطار_جده



الله يكون في عونكم يا اهلنا في جده 💚 pic.twitter.com/VjQI6G7jcc — عٍبَدِالُِرٍحٍمن بَن بَصيص (@bn55_bass) January 2, 2023

هذا وخصصت الحكومة 106 ملايين دولار العام الماضي لتحديث نظام الصرف الصحي في جدة.

فيضانات هذا العام ليست هي الأولى، ففي 2009، خلفت الفيضانات 120 قتيلا، ولقي عشرة أشخاص حتفهم في فيضانات عام 2011.

قبل نزول المطر في جده pic.twitter.com/d5q5FEs60H — Dawood Hazza (@DawoodHazza) January 2, 2023

#جدة_الأن#امطار_جدة



سَيَظلُّ الْأمَلُ بالله كَـ الْقِنْدِيل الْوَضّاء أهْتَدِي بهِ في مَمَرَّات حياتي ومهما عاندتني يا دنيا سيبقى يقيني بربي يفتح لي باب الأمل كلما أغلقتِ ليَ ..🕊️ pic.twitter.com/CkXYa5x644 — حبيبة امها 🇸🇦 (@TaghreedGhazi) January 2, 2023

المصدر: AP