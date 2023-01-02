هل بدأ تطبيق قرار السيسي في مصر؟ صورة لعقود زواج تثير جدلا ونقيب المأذونين يكشف الحقيقة

علق رئيس صندوق المأذونين في مصر إبراهيم منتصر، على الصورة المتداولة والتي يظهر عليها طابع صندوق قيمته 100 جنيه، والتي يزعم البعض أنها رسوم جديدة على عقد الزواج.

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وقال رئيس صندوق المأذونين إن هذا طابع صندوق الأسرة المدون على الوثيقة المتداولة يتم تحصيله منذ فترة طويلة، مضيفا: يتم تحصيله منذ حوالي 15 سنة تقريبا، وكانت قيمته 50 جنيها، قائلا: بيتحصل 7 لكل عقد يتم شرائه من البوسطة.

وتابع رئيس صندوق المأذونين: بعدين المبلغ زاد وأصبح 100 جنيه بدلا من 50 جنيها، وهذا طابع تأمين الأسرة.

جدير بالذكر، أنه خلال الساعات الماضية تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورا لقسيمة زواج يظهر بها طابع عليه صندوق الأسرة ومكتوب عليها 100 جنيه، وتكهن البعض أن تلك القسيمة تعد أول حالة جواز تدفع لصندوق الأسرة .

وعلق محمد غزال الشخص الذي قام بنشر القسيمة على حسابه الشخصي على فيسبوك، قائلا: : قسيمة زواجي، صندوق دعم الأسرة 100 جنيه، بتاريخ 12/16/ 2022، مش عارف أقول إيه لبتوع 30 ألف جنيه الصراحة .

وعلق أحد مستخدمي فيسبوك قائلا: الموضوع طلع 100 جنيه، سيبك من الفلوس العريس ده اشتهر النهار ده في مصر كلها بقى تريند حظه أنه أول عريس في السنة الجديدة ويتطبق عليه رسوم صندوق الأسرة حسب مابيقولوا.

وذكر آخرون، أن هذه الصورة نشرها شخص بعد عقد قرانه ونشر قسيمة زواجه وعلقوا، أن الصورة كشفت حقيقة ما تم تداوله في الأيام الماضية حول وصول قيمة رسوم صندوق دعم الأسرة عند الزواج إلى 30 ألف جنيه.

وتابع مستخدمو فيسبوك: الرسوم طلعت 100 جنيه بس مش 30 ألف زي ما انتشر.

المصدر: القاهرة 24