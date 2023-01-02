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مصر.. إحباط تهريب كمية من ثعابين البحر إلى الإمارات

أخبار العالم العربي

مصر.. إحباط تهريب كمية من ثعابين البحر إلى الإمارات
AFP
مطار القاهرة الدولي - أرشيف -
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تمكنت الجمارك بالإدارة العامة للصادرات الجوية بمطار القاهرة الدولي من إحباط تهريب كمية من ثعابين البحر إلى الإمارات.

وأفادت وسائل إعلام مصرية يوم الأحد، بأنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك شركة مطار القاهرة للشحن الجوي، اشتبه رئيس قسم الحركة في مشمول البيان الجمركي رقم 60984  لسنة 2022 باسم شركة "ج. ن" والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن أسماك طازجة مصدرة إلى الإمارات.

وأضافت أنه وبعرضها على جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية، تبين أنها ثعابين بحر وصنف لا يحمل موافقة تصديرية أو شهادة "سايتس" (الاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية المهدد بالانقراض) لهذا الصنف المدرج بالملحق رقم 2 باتفاقية "سايتس" وغير المسموح بتصديرها.

مصر.. إحباط تهريب كمية من ثعابين البحر إلى الإمارات

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

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