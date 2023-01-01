"قسد" تقبض على 40 من عناصر "داعش" بعملية "صاعقة الجزيرة"

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) القبض على 40 مرتزقا على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي، في حصيلة اليوم الثالث من عملية "صاعقة الجزيرة" بالتعاون مع التحالف الدولي.

وكتبت عبر "فيسبوك": "كثفنا عمليات التفتيش والملاحقة للعناصر المرتزقة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مناطق الهول، تل حميس وتل براك".

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار عملية "صاعقة الجزيرة" التي أطلقتها "قسد" بمشاركة قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا والتحالف الدولي.

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وقالت إنه "خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الرابع للعملية، تمكنت القوّات من التقاط تحركات لخلية إرهابية في بلدة تل براك كانت تحاول التنقل إلى مناطق بعيدة عن نطاق العمليات وتغيير أماكن وجودها، حيث داهمت القوّات المشتركة وكرا تابعا للعناصر الإرهابية، وتمكنت من خلالها تجميد تحركاتهم وإلقاء القبض على 6 مرتزقة مطلوبين للقضاء لمشاركتهم في تنفيذ العمليات الإرهابية في منطقة الحسكة".

وأشارت إلى أن القوات المشتركة، وفي تتمة لحصيلة اليوم الثالث وصباح اليوم الرابع، "تمكنت من إلقاء القبض على 40 مرتزقا بمن فيهم مرتزقة ساهموا بتيسير العمليات الإرهابية وآخرون ضمن خلية للتجنيد واستقطاب المرتزقة المحتملين، إضافة إلى عناصر توفير الدعم اللوجستي والذخيرة للخلايا الإرهابية".

وختمت بأن عملية "صاعقة الجزيرة" تواصل "تنفيذ مهامها في تخليص المنطقة من الخلايا الإرهابية وتدمير أوكارها وضبط الأمن"، وأشار إلى أن العملية "نجحت في منع العمليات الإرهابية التي كان يُخطط التنظيم الإرهابي تنفيذها خلال احتفالات عيد رأس السنة".

يذكر أن "قسد" أعلنت إطلاق عملية "صاعقة الجزيرة"، يوم الخميس الماضي، بمشاركة قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا (الأسايش)، وقوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة.

وفي اليوم الثاني للعملية أعلنت القبض على 52 داعشيا.

المصدر: RT