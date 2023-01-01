الجزائر.. توقيف 7 تونسيين حاولوا تهريب مواد غذائية على متن حافلة سياحية (فيديو)

أوقفت وحدات الحرس الوطني الجزائري 9 أشخاص في مدينة تبسّة، تتراوح أعمارهم بين 20 و70 سنة (جزائريان و7 تونسيين)، بتهمة تهريب مواد غذائية من الجزائر إلى تونس.

وحجزت الوحدات المذكورة كمية كبيرة من المواد الغذائية زيت مدعم وبسكويت وحلويات وشكلاطة، كانت ستهرب إلى تونس على متن حافلة سياحية.

كما تم حجز 7 جوازات سفر تونسية وهواتف جوالة ومبلغ مالي قدره 4 آلاف دينار من العملة التونسية، بالإضافة إلى الحافلة التي كانت تقل الموقوفين.

المصدر: وسائل إعلام تونسية وجزائرية