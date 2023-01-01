 
مباشر

الجزائر.. توقيف 7 تونسيين حاولوا تهريب مواد غذائية على متن حافلة سياحية (فيديو)

أخبار العالم العربي

الجزائر.. توقيف 7 تونسيين حاولوا تهريب مواد غذائية على متن حافلة سياحية (فيديو)
RT
الجزائر.. إيقاف 7 تونسيين من أجل تهريب مواد غذائية على متن حافلة سياحية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uhe1

أوقفت وحدات الحرس الوطني الجزائري 9 أشخاص في مدينة تبسّة، تتراوح أعمارهم بين 20 و70 سنة (جزائريان و7 تونسيين)، بتهمة تهريب مواد غذائية من الجزائر إلى تونس.

وحجزت الوحدات المذكورة كمية كبيرة من المواد الغذائية زيت مدعم وبسكويت وحلويات وشكلاطة، كانت ستهرب إلى تونس على متن حافلة سياحية.

كما تم حجز 7 جوازات سفر تونسية وهواتف جوالة ومبلغ مالي قدره 4 آلاف دينار من العملة التونسية، بالإضافة إلى الحافلة التي كانت تقل الموقوفين.

المصدر: وسائل إعلام تونسية وجزائرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في حوار مع شي جين بينغ : التعاون الروسي الصيني عامل استقرار دولي والعمل جار على تعزيزه