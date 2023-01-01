مصر.. لجنة العفو الرئاسي تعلن الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين

أعلن النائب المصري طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي ومجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، خروج دفعة جديدة من المحبوسين يوم الأحد.

وكان النائب طارق الخولي قد أكد أن الإفراج عن 30 شخصا جديدا من المحبوسين بالتنسيق مع الجهات المعنية، يأتي في إطار الجهود المستمرة لخروج المحبوسين في قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير، مشددا على أن الدعم الرئاسي قوة دفع مستمرة لخروج نتائج متتالية وسريعة لأعمال اللجنة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع النائب العام ووزير الداخلية، والذي يشكل نجاح لعمل اللجنة.

ولفت الخولي إلى أن الجهود لخروج دفعات متتالية تعمل على قدم وساق بالتوازي مع دمج المفرج عنهم مجتمعيا وقد تم تحقيق نجاحات في هذا الملف، مشيرا إلى أن اللجنة استطاعت أن تعمل على دمج العديد من الذين خرجوا في الدفعات المتتالية.

وأوضح أن عمل لجنة العفو يعد جزء من إرساء حالة السلام المجتمعي وتنفيذ للمبادرة الرئاسية من جانب الرئيس في استخدام صلاحياته الدستورية لخلق حالة من التسامح، مبينا أن اللجنة لديها القدرة على أن تعطي أعمال لجنة العفو رسائل طمأنة، خاصة وأنها تمثل حالة من الاهتمام السياسي والمجتمعي الكبير.

وصرح بأنه منذ إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي في شهر رمضان الماضي وحتى الآن، خرج أكثر من 1000 شخص، مؤكدا أن دور اللجنة ممتد ليس فقط لتلقي الحالات وفحصها بل دمجهما.

المصدر: وسائل إعلام مصرية