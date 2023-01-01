تزامنا مع عيد الاستقلال.. مجلس نظارات البجا في السودان يعتزم إعلان حق تقرير المصير

كشف المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة وتنسيقيات شرق السودان، عن عزمه إعلان حق تقرير المصير يوم الأحد، تزامنا مع أعياد الاستقلال من منطقة جبل مويتا بولاية كسلا.

وقال الأمين السياسي للمجلس أونور عيسي أوشيك، في تصريح لـ"الجريدة"، إن "هذا القرار مضمن بمؤتمر سنكات الماضي وهو الأخير من ضمن 11 قرارا".

وأضاف "يأتي هذا القرار بعد أن واجهت مقررات سنكات عددا من العقبات أوصدت الباب أمام تنفيذها من قبل المركز".

وأشار أوشيك لما أسماه بالتلاعب بقضية الإقليم الشرقي، حيث قال إن تفعيل هذا البند متاح وفق قانون حقوق الإنسان.

المصدر: "الجريدة" السودانية