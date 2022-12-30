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العراق.. القضاء على 13 إرهابيا بسبع ضربات جوية في ديالى

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العراق.. القضاء على 13 إرهابيا بسبع ضربات جوية في ديالى
RT @SecMedCell
العراق.. تصفية 13 إرهابيا خلال 48 ساعة بسبع ضربات جوية في ديالى
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق يوم الجمعة، تصفية 13 إرهابيا خلال 48 ساعة بسبع ضربات جوية في ديالى وسط البلاد.

وقالت الخلية في بيانها "إن الفريق الركن قيس المحمداوي، نائب قائد العمليات المشتركة، أكد أن هناك جهدا استخباريا كبيرا للوكالات والدوائر الاستخبارية لملاحقة بقايا عصابات "داعش" الإرهابية ضمن قواطع المسؤولية".

واشارت إلى أن "خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تمكنت وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية من رصد أحد عناصر عصابات "داعش" الإرهابية وهو يرتدي حزاما ناسفا ويحمل أحزمة ناسفة ومواد متفجرة".

وأضافت أنه تم تزويد صقور الجو بمعلومات عن مكان تواجده في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، والتي بدورها تمكنت من قتله بواسطة طائرة "سزنا كرفان"، وبذلك يصبح عدد الإرهابيين الذين تم قتلهم خلال 48 ساعة الماضية 13 إرهابيا بواسطة صقور القوة الجوية من خلال تنفيذ 7 ضربات جوية دقيقة وبجهد استخباري من مديرية الاستخبارات العسكرية".

وأوضحت الخلية أن تقاطع المعلومات والعمل الأمني المشترك كانت له نتائج عالية المستوى في قتل وملاحقة عصابات "داعش" ضمن قاطع المسؤولية في منطقة نارين التي ذاق بها الإرهاب ضربات موجعة على يد القطعات الأمنية.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية

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