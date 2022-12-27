بالسعودية وفرنسا.. الجيش المصري يعلن تنفيذ 29 تدريبا عسكريا

أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذها العديد من المناورات والتدريبات العسكرية المختلفة عام 2022، داخليا وخارجيا لحماية أمن مصر القومي.

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ونفذت القوات المسلحة المصرية خلال عام 2022 داخل الحدود المصرية، 3 تدريبات بحرية عابرة مع الولايات المتحدة، كذلك تدريب جوي مشترك أيضًا مع الجانب الأمريكي، كما نفذت القوات المسلحة تدريبا بحريا مع اليونان كذلك التدريب الجوي المشترك "مينا - 2" مع الجانب اليوناني أيضًا.

ونفذت القوات المسلحة المصرية 6 تدريبات بحرية عابرة مع الجانب الفرنسي خلال 2022، كما نفذت التدريب الجوي المشترك "آمون - 22" أيضًا مع الجانب الفرنسي، والتدريب "البحري/ الجوي" المشترك "رمسيس 2022" مع فرنسا، كما نفذت القوات المسلحة تدريبا بحريا عابرا مع الجانب الإسباني.

وقام الجيش المصري خلال عام 2022 بالتدريب البحري المشترك "جسر الصداقة - 5" مع الجانب الروسي، كذلك تنفيذ التدريب المشترك "العقبة - 7" بالبحر الأحمر مع الجانب الأردني، وتنفيذ التدريب المشترك"حارس الجنوب- 2" مع الجانب السوداني".

كما نفذت القوات المصرية 5 تدريبات مشتركة متعددة الجنسيات وهي:

التدريب "البحري الجوي" المشترك "ميدوزا - 12" بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والخاصة من دول مصر واليونان وقبرص والسعودية والولايات المتحدة، كذلك بمشاركة الإمارات والبحرين وألمانيا وفرنسا والمغرب والأردن والكونغو ورومانيا بصفة مراقب.

التدريب المشترك "هرقل - 2" بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من السعودية والإمارات واليونان وقبرص، فضلاً عن مشاركة كل من الأردن والولايات المتحدة والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب.

التدريب البحري الدولة "imx ce22" بمشاركة القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.

التدريب المشترك "درع السماء" بمشاركة اليونان وقبرص بصفة مراقب مع مشاركة وفد من السعودية وباكستان.

تدريب بحري عابر مشترك بين مصر والولايات المتحدة وإسبانيا.

ونفذت القوات المصرية خلال عام 2022 العديد من التدريبات المشتركة خارج الحدود المصرية وتمثل ذلك في التدريب البحري المصري الفرنسي المشترك "كليوباترا – 2022" والذي نفذ في المياه الإقليمية الفرنسية، كذلك تنفيذ تدريب "الموج الأحمر – 5" بمشاركة القوات البحرية لكلاً من مصر والسعودية والأردن وجيبوتي والسودان واليمن، والذي نفذ بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

كما تم تنفيذ التدريب المشترك "قلعة الجبل" لعناصر القوات الخاصة المصرية العمانية والذي نفذ بولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان، كما تم تنفيذ التدريب البحري المشترك "مرجان – 17" و التدريب الجوي المشترك "فيصل-12" والتدريب المشترك "تبوك -5" بالمملكة العربية السعودية.

المصدر: صدى البلد + RT