"عرين الأسود" تهدد إسرائيل: أعيدوا جثامين شهدائنا وإلا لن يعود المستوطنون إلى بيوتهم آمنين

قالت مجموعة "عرين الأسود" إنها نفذت الليلة عملية إطلاق نار على مركبة للمستوطنين قرب مستوطنة يتسهار جنوب نابلس، وحققت إصابات دقيقة، مؤكدة أن المنفذين انسحبوا من المكان بسلام.

وقالت في بيان صدر عنها مساء الأحد، "إن جُند العرين نفذوا يوم الأحد عند الساعة 22.47 عملية مباغتة واستهدفوا سيارة مستوطنين على طريق يتسهار.

وأضافت أنها حققت إصابات دقيقة لن تفصح عنها السلطات الإسرائيلية.

وطالبت المجموعة بإعادة جثامين شهدائهم وإلا لن يعود المستوطنون إلى بيوتهم آمنين.

واختتمت البيان بالقول: "سنرى من سيحاصر من يا أبناء صهيون".

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية