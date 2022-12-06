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واشنطن: نعارض أي هجوم تركي على الشمال السوري

أخبار العالم العربي

واشنطن: نعارض أي هجوم تركي على الشمال السوري
AFP
القوات التركية - أرشيف -
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حذر المبعوث الأمريكي لشؤون شمال شرق سوريا نيكولاس غرينغر، من مغبة أي هجوم عسكري تركي على شمال شرق سوريا، قائلا إن واشنطن لم تمنح أنقرة الضوء الأخضر لذلك.

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وقال نيكولاس غرينغر، في تصريح لـ"كوردستان 24" يوم الثلاثاء: "نعارض النشاطات العسكرية التركية ونرفض زعزعة الاستقرار في غرب كوردستان".

وأضاف أن أي هجوم عسكري تركي على المنطقة من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة وينعكس سلباً على جهود مكافحة تنظيم "داعش".

وتابع نيكولاس غرينغر قائلا: "على أهالي شمال شرق سوريا أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تعط تركيا الضوء الأخضر لشن أي عملية عسكرية في سوريا، كما لفت إلى أن بلاده تسعى لتوفير أرضية للحوار الكوردي – الكوردي.

المصدر: "كوردستان 24"

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