أردوغان يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي الأخير لبحث عملية برية محتملة في شمال سوريا

أفادت قناة TRT Haber بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيناقش اليوم الخميس مع مجلس الأمن القومي التركي عملية محتملة للقوات المسلحة التركية في شمال سوريا.

وتشن تركيا حاليا عملية جوية ضد الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، بالشمال السوري، حيث تم الإبلاغ عن ضربات في مدينة كوباني، وكذلك في شمال العراق، حيث وصف الرئيس التركي العملية بأنها ناجحة، ولم يستبعد أن تتبعها عملية برية.

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وسيعقد مجلس الأمن القومي التركي اجتماعه الأخير لهذا العام اليوم، فيما يتصدر أجندة الاجتماع محاربة الإرهاب والعملية البرية المحتملة في شمال سوريا، كما سيناقش الاجتماع الذي يرأسه الرئيس أردوغان قضايا الأمن الإقليمي والدولي.

كما يذكر أنه ستتم خلال الاجتماع مناقشة العملية الجوية للقوات المسلحة التركية في شمال سوريا والعراق "سيف المخلب"، بينما حددت القناة التلفزيونية "تقييمات متعددة الأطراف للعملية البرية الجديدة المحتملة ضد الوجود الإرهابي في شمال سوريا، وسيتم تقييم العمليات في شمال العراق" وفقا لـ TRT Haber.

المصدر: نوفوستي