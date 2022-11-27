بعد إعلان سقوط مقاتلة للجيش المصري.. وزارة الدفاع تعلن تنفيذ تكتيكات عسكرية

أعلنت القوات المسلحة المصرية قيام قواتها ببيانا عمليا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية ، وذلك باستخدام أحدث أساليب التدريب المتطورة.

إقرأ المزيد

وأكد القوات المصرية حرصها على تطوير وتحديث أساليب التدريب القتالي داخل المنطقة المركزية العسكرية وأن رجال المنطقة سيظلون محافظين على الاستعداد القتالي العالي بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام المكلفين بها .

أعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملي والتوجيه الطبوغرافي وأوضاع القوات داخل البيان، تلى ذلك استعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة في الميدان والتدريب التكتيكي المجمع للعناصر التخصصية.

وقام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد مجمع للصناعات يضم هننغارا لإصلاح الدبابات وورشا لصيانة الأسلحة والذخيرة ومعدات الإشارة والمركبات للاطمئنان على الحالة الفنية والإدارية للأسلحة والمعدات.

وكانت القوات المسلحة المصرية قد أعلنت سقوط مقاتلة مصرية في إطار تنفيذ نشاط تدريبي للقوات الجوية اليوم الأحد.

وقال الجيش المصري في بيان له: "في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم الأحد الموافق 27 / 11 / 2022 سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني ونجا طاقمها دون حدوث أي أضرار بمنطقة سقوط الطائرة. وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة".

المصدر: RT